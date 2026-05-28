Terribile incidente a Torino Crocetta, scontro tra moto e auto: un carabiniere morto in ospedale

Torino – Un terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, all’incrocio tra corso Ferraris e via Carle di Torino. Sono state coinvolte un’auto, una Fiat Panda grigia, e una moto da cross, modello Fantic. Sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con un’ambulanza, prestando immediate cure al centauro, Bernardo De Sio, brigadiere dei Carabinieri di 35 anni in servizio nella caserma di via Valfrè, originario di Foggia. In arresto cardiaco, l’uomo è stato prontamente soccorso e sottoposto a manovre di rianimazione, praticando il massaggio di rito che gli ha fatto ripartire il cuore. In condizioni critiche, è stato successivamente trasferito all’ospedale Cto di Torino dove poco dopo è stato dichiarata la sua morte. Anche la donna che si trovava alla guida dell’auto è stata soccorsa e successivamente trasferita all’ospedale Mauriziano Umberto I, in stato di choc.