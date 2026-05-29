Scontro bicicletta – auto: ragazza di 16 anni in condizioni critiche

Torino – Un ‘auto Renault Clio e una bicicletta di tipo graziella si sono scontrate nella mattinata di oggi, Venerdì 29 Maggio, in corso Casale all’altezza di piazza Carrara a Torino. Nell’incidente è rimasta in modo gravissimo una ragazza di 16 anni che si trovava a bordo della bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane. La ragazza è stata poi trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. La prognosi è riservata. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia Locale, intervenuta sul luogo dello scontro. Secondo i testimoni la bicicletta ha attraversato l’attraversamento pedonale in direzione del parco Michelotti quando è sopraggiunta la vettura, che viaggiava in direzione di Sassi- San Mauro. L’incrocio è regolato da semaforo e quindi è certo che uno dei due ragazzi sia passato con il rosso.