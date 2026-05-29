Abusi su minore in cambio di xanax: maestro condannato a 9 anni

Genova – Il Tribunale di Genova ha condannato a 9 anni di carcere un uomo accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza di 15 anni e di detenere un vasto archivio di materiale pedopornografico. La pena è il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. I fatti contestati risalgono al 2023. La vittima aveva appena compiuto 15 anni e si trovava nella comunità in cui l’uomo lavorava come maestro. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe approfittato del suo ruolo e della vulnerabilità della minorenne, fornendole benzodiazepine (Xanax) in cambio di prestazioni sessuali.Durante le perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato 1.200 foto e 160 video pedopornografici scaricati tramite rete peer-to-peer. La pm Valentina Grosso aveva contestato all’uomo i reati di atti sessuali con minorenne, cessione di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico, chiedendo in aula 4 anni e mezzo di reclusione più una multa di 9.000 euro.La sentenza di primo grado, emessa oggi, è stata invece molto più pesante: 9 anni di carcere.