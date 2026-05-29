Anziano vandalizza auto nel torinese: scoperto grazie alle telecamere

Torino – Un uomo anziano residente a Santena, nel torinese, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di danneggiamento aggravato dopo una serie di episodi ai danni delle automobili parcheggiate. L’ultimo caso risale alla serata del 20 Maggio a San Raffaele Cimena, nelle vicinanze del Muncipio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto responsabile, già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe agito cercando di nascondere la propria identità con un’insolito travestimento: un sacchetto di cartone indossato sulla testa. I militari della stazione di Castiglione torinese sono riusciti a ricostruire i fatti grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Nei filmati visionati dagli investigatori si vede l’uomo avvicinarsi ad alcune vetture con un bastone, utilizzato per rigare la carrozzeria e forare i pneumatici. Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso ai Carabinieri di collegarlo ad almeno altri due episodi analoghi avvenuti in precedenza. Durante le perquisizioni, i militari hanno recuperato quello che ritengono essere lo strumento utilizzato per compiere i danneggiamenti, sequestro come prova. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Ivrea che sta coordinando le indagini.