Calcio Serie A – Il Monza rischia contro il Catanzaro ma è promosso in Serie A

Monza ( Monza – Catanzaro 0-2) – Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in serie A il Monza vince col brivido i play-off di serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l’impresa pareggiando dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del miglior piazzamento in classifica dei brianzoli. Dopo una prima fase di studio piuttosto breve i calabresi iniziano a premere sull’acceleratore, ricovando le speranze al 39′: punizione di Pontisso dalla sinistra e colpo di testa vincente di Jack, che fa 1-0. Il primo tempo si chiude con la formazione di Aquilani avanti di un gol e nella ripresa la tensione si fa sentire per i brianzoli. I Giallorossi continuano a spingere, trovando il gol del raddoppio al 78′: sempre di testa ma questa volta con il neoentrato Frosinini. Il finale è incandescente, fioccano cartellini gialli e un paio di espulsioni dalle panchine. Gli uomini di Bianco riescono a resistere, portando a casa la promozione nonostante la sconfitta. Il Monza torna in Serie A dopo un anno di “purgatorio” in B, il Catanzaro resta nella serie cadetta ma a testa altissima e ad un passo dalla clamorosa impresa.

Monza – Catanzaro

Monza (3 – 4 – 2 – 1) : Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni (25’st Lucchesi); Bakoune (30’st Antov), Colombo, Pessina, Azzi; Hernani (40’st Obiang), Mota (1’st Petagna); Cutrone (25’st Caso) All.: Bianco A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Ravanelli, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani.

Catanzaro (3 – 4 – 2 – 1) : Pigliacelli; Cassandro (33’st N’dri), Antonini, Fellipe Jack (19’st Frosinini); Favasuli, Pontisso (1’st Pompetti), Petriccione, Di Francesco (10’st Alesi); Liberali (33’st D’Alessandro), Iemmello; Pittarello All. Aquilani A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Verrengia, Oudin, Rispoli.

Gol: 40′ Fellipe Jack 35’st Frosinini .

Arbitro: Massa di Imperia