Morta la donna di 40 anni trovata dalla madre ferita in casa a Melegnano

Melegnano (MI) – La donna di 40 anni ricoverata in condizioni critiche al Niguarda di Milano è morta. Era stata trovata a terra dalla madre, mentre rientrava a casa, con gravi ferite nel quartiere Montorfano a Melegnano, alle porte del capoluogo lombardo. Dalle indagini dei Carabinieri sembra che la donna si sia inferta lesioni con un coltello. ubito dopo il sopralluogo del Servizio investigazioni scientifiche dei Carabinieri nella casa, gli investigatori avevano escluso la presenza di altre persone nell’abitazione. La donna, già in passato, aveva compiuto gesti autolesivi.