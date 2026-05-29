Pallacanestro Serie A – L’Olimpia domina gara 1 con Brescia: Domenica gara 2 sempre a Brescia

Brescia ( Germani Brescia – Olimpia Milano 72-88) – Non c’è storia in gara 1 tra Brescia e Milano, con l’Olimpia nettamente superiore sotto ogni aspetto vincendo con 88-72 che va quasi stretto alla squadra di coach Poeta per quanto visto in campo. La prima sfida delle semifinali dura a malapena un quarto, quello in cui la Germani si porta sul più dieci approfittando della ruggine dell’Olimpia, che non ha più giocato per piacere di una settimana dopo la chiusura della serie con Reggio Emilia. Dopo il massimo vantaggio bresciano, però è un monologo degli ospiti che dominano il resto del match mostrando una freschezza atletica e una chiarezza di idee nettamente superiore, toccando anche il massimo vantaggio sul più 23, nel corso di un secondo tempo senza storia. Il migliore per Milano è Bolmaro con 20 punti, seguito dai 16 di Brooks e altri tre compagni a quota 16 ( Shields, Nebo e Ricci). A Brescia invece non bastano i 24 di Della Valle; gara 2 prevista per Domenica ore 20:00.

Germani Brescia – Olimpia Milano

Parziali: 24-16/39-42/52-65

Germani Brescia: Bilan 10, Ferrero, Santinon, Della Valle 24, Ndour 2, Burnell 10, Toure, Ivanovic 6, Mobio, Rivers 6, Cournooh 5, Nunn 6. Coach Cotelli

Olimpia Milano: Mannion, Ellis 5, Tonut, Bolamaro 20, Brooks 16, Leday 5, Ricci 11, Flaccadori, Guduric 5, Diop 4, Shelds 11, Nebo 11. Coach Poeta