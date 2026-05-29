Pallacanestro Serie B – Gara 4 va a Quarrata: Domenica la gara decisiva a Casale

Pistoia (Dany Quarrata Basket – Monferrato Basket 94-67) – Dopo la vittoria del Consorzio Leonardo Servizi Dany Quarrata (87-79) di gara-3 che ha portato la serie salvezza sul 2-1, la Novipiù MB si gioca il secondo match-point al “PalaCarrara” di Pistoia. Il primo tempo è un susseguirsi di fiammate e tentativi di fuga. Casale non si fa sorprendere nei primi minuti, trovando punti con i senatori Zanzottera e Martinoni, Quarrata risponde colpo su colpo con Tiberti e Regoli. Per la MB si accede Rupil, che regala il massimo vantaggio ai suoi (+7), ma con uno sprint sul finale del primo tempo è la squadra pistoiese a rientrare negli spogliatoi avanti nel punteggio (47-45). Nel terzo quarto Quarrata prova più volte ad allungare, sfiancando i rossoblu. I ragazzi di coach Corbani cedono di schianto al 30′, lasciando scappare via i padroni di casa senza più ritrovare più lucidità. Ancora una volta viene rispettato il fattore campo: gara-4 se la aggiudica la Dany Quarrata che domenica 31 ,aggio (ore 18) proverà il colpaccio al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, dove in palio ci sarà la salvezza in un confronto senza appello.

Dany Quarrata Basket – Monferrato Basket

Parziali: 21-23/47-45/68-59

Quarrata: Tiberti 18 (4/7, 3/3), Blatancic 18 (5/8, 2/4), Regoli 14 (0/2, 3/4), Molteni 12 (4/12, 1/1), Novori 12 (1/1, 2/2), Scandiuzzi 6 (3/5), Angelucci 5 (1/3, 1/3), Lytvyn 3, Coltro 2 (1/2), Mongelli 2 (1/4, 0/2), Prenga 2 (1/1), Costa (0/1). All. A. Tonfoni.

Monferrato Basket.: Martinoni 18 (5/11, 0/2), Rupil 16 (2/3, 3/11), Fiusco 14 (3/6, 1/2), Zanzottera 13 (5/9, 0/4), Marcucci 4 (2/4), Quaroni 2 (1/1), Guerra (0/6 da tre), Dia (0/2), D’Ambrosio Angelillo (0/1), Mossi (0/2 da tre), Osatwna (0/1), Flueras. All. F. Corbani.