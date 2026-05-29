Schianto tra moto e furgone: morto un uomo di 47 anni

Milano – Grave incidente stradale a Pieve Emanuele nel pomeriggio di ieri: si sono scontrate una moto e un furgone. Alla guida c’erano rispettivamente un uomo di 47 anni e un altro di 59 anni: il primo dei due ha perso la vita. È successo intorno alle 16, in via Bruno Buozzi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario di Areu, Agenzia regionale di emergenza urgenza, con due ambulanze e un’auto medica in codice rosso. Presenti anche gli agenti della polizia locale.L’uomo di 47 anni è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale Humanitas, in gravi condizioni: è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate. Nello stesso ospedale è stato portato anche l’altro uomo, in stato di shock.