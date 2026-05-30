Omicidio in un parco a Genova: fermato un uomo senegalese

Genova – Choc nel pieno centro di Genova, dove poco prima delle 10 del mattino si è verificato un omicidio all’interno del parco Villetta di Negro. La vittima è un italiano di 49 anni, senza fissa dimora. Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme è stata una ragazza che ha contattato il 112 riferendo di aver visto un uomo che trascinava un corpo nei giardini del museo d’arte orientale Chiossone. La testimone, dopo aver assistito alla scena, si è allontanata per chiedere aiuto. Subito sul posto, i carabinieri hanno trovato il presunto aggressore, un uomo di 42 anni di nazionalità senegalese, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. Alla vista delle divise, l’uomo ha cercato di scappare, ma è stato immediatamente bloccato e accompagnato a forte San Giuliano – sede del comando provinciale dei carabinieri di Genova – per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ipotesi, l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una bottiglia, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.