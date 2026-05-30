Operaio morto travolto sulla A21: era addetto alla segnaletica stradale

Alessandria – Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, all’uscita di Alessandria Ovest sull’Autostrada A21, in direzione Piacenza: la vittima è Nando Cursio, 55 anni, abitante nel Tortonese, operaio addetto alla segnaletica stradale che lavorava a fianco della carreggiata e stava indicando prudenza agli automobilisti perché in precedenza si era verificato un altro incidente. Cursio purtroppo è stato investito e ucciso. È subito intervenuto il personale infermieristico del 118 che tornava da Torino dopo aver partecipato ad un corso di formazione, poi raggiunto dai colleghi dell’automedica di Alessandria. A lungo si è tentato di rianimare l’uomo che tuttavia è morto per le lesioni riportate. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e lo Spresal di Alessandria che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro.