Violenta una dipendente in un centro massaggi: aveva rifiutato un rapporto sessuale

Alessandria – La scorsa settimana la Squadra Mobile di Alessandria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per violenza sessuale e rapina aggravata commesse circa un anno fa ai danni di una donna, dipendete di un centro massaggi cittadino. L’uomo, entrato come cliente, pretendeva un rapporto sessuale. La donna si è però rifiutata ed è stata violentata. Dopo essere stata minacciata, inoltre, è stata rapinata di poche decine di euro; in caso d sua reazione l’uomo avrebbe fatto partecipare alla violenza anche suoi complici. Le indagini della Squadra Mobile, insieme ai colleghi della Polizia Scientifica, hanno permesso di individuare delle tracce dell’aggressore: l’uomo era stato già autore di reati simili in altre province. Per questo motivo si trovava già in carcere.