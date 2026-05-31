Accoltellata in strada a Milano: grave una donna

Milano – Una donna di 47 anni è rimasta gravemente ferite dopo essere stata accoltellata in largo dei Gelsomini nella serata di Sabato 30 Maggio. Tutto è accaduto poco prima delle 21.30 come riportato dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni non sono ancora ben chiari e sul caso stanno procedendo i militari dell’arma. La donna, stando a quanto trapelato, sarebbe stata raggiunto da un fendete alla gamba destra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che la centrale operativa ha mandato sul posto un’ambulanza. La donna è stata accompagnata con la massima urgenza al San Carlo. Stando alle prime informazioni la donna era cosciente.