Gattino incastrato nel motore di un’auto: salvato

Alessandria – Questo Sabato pomeriggio, è stato salvato un gattino rimasto incastrato nel vano motore di un’auto parcheggiata in Corso IV Novembre, ad Alessandria. Intorno alle 17 l’associazione Oipa, Organizzazione Protezione Animali, ha ricevuto la segnalazione di due cittadini: da un’auto prevenivano degli inconfondibili miagolii. A quel punto l’Ufficio Welfare Animali, si è subito attivato: sul posto sono quindi intervenuti il Commissario di Polizia Stradale Giuseppe Ceravolo insieme a due pattuglie di agenti e Vigili del Fuoco. Alla fine l’animale è stato estratto senza conseguenze dal motore e porto per accertamenti alla Croce Blu, per poi essere affidato al Gattile in vista di un’eventuale adozione.