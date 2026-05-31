Maxi operazione nazionale della Polizia: a Genova 14 arrestati e 11k kg sequestrati

Genova – Si è conclusa Venerdì, una maxi operazione della Polizia di Stato che ha portato più di mille arrestati in tutta Italia. Due i principali filoni, da una parte la lotta allo spaccio di droga, dall’altro il contrasto al porto d’armi abusivo. A Genova il bilancio è di 14 arresti e 23 denunce, con 11 kg di droga sequestrata. A Genova gli investigatori della squadra mobile hanno ottenuto importanti risultati sul fronte repressivo tra l’8 e il 26 Maggio. L’attività si è concentrata prevalentemente nel centro storico e nel ponente cittadino, in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree interessate da fenomeni di spaccio e consumo di droga. Il bilancio finale ha visto 14 arresti e 23 denunce, di cui 8 per reati inerenti agli stupefacenti e 15 per porto d’armi e oggetti atti a offendere. Sono stati sequestrati 10 coltelli, 3 paia di forbici e 1 roncola. Sul fronte della droga, sono stati tolti dalle strade 11,6 kg di sostanze, di cui 8,3 kg di cocaina e 3,4 kg di hashish.