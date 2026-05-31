Pallacanestro Serie A -Brescia pareggia la serie con l’Olimpia: Mercoledì gara 3 a Milano

Brescia ( Germani Brescia – Olimpia Milano 85-79) – La semifinale si trasferisce a Milano con una vittoria per parte. L’Olimpia ha ceduto 85-79 in Gara 2, una gara molto spigolosa, nervosa, con tanti episodi che l’hanno caratterizzata. L’Olimpia non ha mai trovato ritmo in attacco e dopo l’ultimo sorpasso di Shavon Shields ha ceduto, risucchiata dalle due triple di fila di Ivanovic e Della Valle che questa volta hanno inciso molto più di quanto avevano fatto in Gara 1, segnando 51 punti Brescia ha tirato 42 tiri liberi, il che aggiunto al 5 su 24 dall’arco ( e dieci tiri liberi sbagliati) ha indirizzato la partita in modo netto. La difesa avrebbe potuto vincerla per tutti, ma ci sono stati quattro falli su tiro da tre, l’espulsione di Diop, un antisportivo di Guduric e i falli che hanno distrutto la partita di Armoni Brooks.

Germani Brescia – Olimpia Milano

Parziali: 23-15, 42-36, 60-60, 85-79

Brescia: Della Valle 26 rimbalzi 5, Ivanovic 22 rimbalzi 7, Bilan 12 rimbalzi 6, Rivers 11, Burnell 6 rimbalzi 8, Ndour 2, Mobio 1, Cournooh 1, Nunn 0, Ferrero ne, Santinon ne, Toure ne.

Coach Cotelli.

Olimpia Milano: Bolmaro 13, Shields 11 rimbalzi 7, Nebo 9 rimbalzi 6, Brooks 8, Diop 8 rimbalzi 6, Ellis 8, Guduric 7, Ricci 7, Leday 3, Mannion 2, Tonut ne, Flaccadori ne.

Coach Poeta.