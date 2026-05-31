Pallacanestro Serie B – Monferrato basket condannato alla retrocessione in B interregionale: sconfitto in gara 5 da Quarrata

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Dany Quarrata 68-72) – Dopo 48 partite di regular – season e play-out, il destino del Monferrato Basket nella stagione 2025-2026 si gioca in 40 minuti al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Con la serie-salvezza contro la Dany Quarrata in perfetto equilibrio sul 2-2, i ragazzi di coach Corbani possono solo vincere per garantirsi la permanenza in Serie B Nazionale. E’ una partita da dentro o fuori, una battaglia epica: la contendente che cadrà sul campo dovrà infatti affrontare il prossimo anno la dura prova delle categorie interregionali. Nell’ultimo incontro andato in scena a Pistoia la Dany ha giocato un superbo secondo tempo, difendendo il fattore campo sulle ali dell’entusiasmo. Al “PalaEnergica” buon seguito di pubblico dalla cittadina toscana, che colora di bianco-blu lo spicchio di palazzetto riservato ai tifosi ospiti. Quarrata inizia il match fortissimo, mostrando un’attenzione difensiva come mai negli episodi precedenti della serie. Tiberti e Regoli sono infaticabili in entrambe le fasi di gioco, ma nei primi minuti del secondo quarto l’intensità della MB cambia. Con una sfuriata i rossoblu si riportano in partita chiudendo un tesissimo primo tempo con un solo punto che divide le due formazioni. Nel secondo tempo la tensione sale e le due squadre rimangono sempre a stretto contatto. Due triple di Regoli e la freddezza in lunetta di Molteni puniscono i rossoblu, che nei minuti finali non trovano più la via del canestro. Il match termina sul punteggio di 68-72, con Quarrata che per la prima volta nella serie riesce a invertire il fattore campo.

Monferrato Basket – Dany Quarrata

Parziali: 14-20; 37-38; 54-56

Monferrato Basket.: Zanzottera 18 (7/12, 0/4), Martinoni 13 (5/14, 0/1), Guerra 10 (2/3, 2/7), Rupil 10 (0/3, 2/10), Marcucci 9 (3/6, 1/3), Fiusco 4 (0/2, 1/3), Osatwna 3 (1/2), D’Ambrosio Angelillo 1 (0/2), Mossi (0/1 da tre), Dia. Quaroni, Flueras n.e. All. F. Corbani.

Dany Quarrata: Regoli 16 (5/8, 2/5), Tiberti 12 (3/11, 2/5), Molteni 10 (2/6, 1/6), Mongelli 9 (3/6 da tre), Prenga 9 (4/5, 0/1), Blatancic 8 (2/3, 1/1), Angelucci 7 (3/5, 0/7), Novori 1 (0/1, 0/2), Coltro (0/1, 0/3), Scandiuzzi (0/2), Costa. All. A. Tonfoni.