Fermati dalla Polizia sull’Autostrada Torino – Milano: trasportavano 2 kg di hashish

Novara –Nello svolgimento di attività di Polizia, nei giorni scorsi, sul turno serale, una pattuglia della sezione polizia stradale di Novara –sottosezione di Novara Est in servizio di vigilanza lungo l’Autostrada A4 Torino – Milano, nei pressi dello svincolo di Borgo D’Ale, ha intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura con due uomini a bordo, rispettivamente di 21 e 23 anni, italiani di seconda generazione, entrambi residenti a Torino, che stava procedendo verso Milano. l controllo consentiva di accertare che il conducente stava guidando senza che avesse ancora conseguito la patente ma munito del solo “foglio rosa”. Inoltre, nel corso del controllo, gli agenti di polizia hanno avvertito un forte odore, tipico di sostanza stupefacente, provenire dall’interno del veicolo e, pertanto, hanno proceduto alla perquisizione. Nel bagagliaio sono stati rinvenuti oltre 2 kg di sostanza stupefacente, poi rivelatasi del tipo hashish, che, con ogni probabilità, era destinata a rifornire le piazze di spaccio di Milano.I due soggetti sono stati arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.