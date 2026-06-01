Finisce in tragedia il bagno nelle acque del Sesia: dolore per la morte di un ragazzo di 12 anni

Pizzarosto (PV) – E’ stato ritrovato domenica, nella zona di Pizzarosto, il corpo senza vita del dodicenne scomparso nelle acque del fiume Sesia venerdì pomeriggio. Termina nel peggiore dei modi il lavoro dei Vigili del Fuoco che, senza sosta, hanno battuto il fiume metro per metro alla ricerca del ragazzino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino disperso si trovava insieme ad alcuni amici sulle sponde del fiume e, a un certo punto, si sarebbe immerso in acqua, senza più tornare a galla. Un dramma che, nella zona, si è consumato diverse volte purtroppo. Lungo tutto il corso cittadino del fiume Sesia vige da moltissimi anni il divieto di balneazione.A dare l’allarme i giovani amici del ragazzino, subito corsi alla ricerca di un adulto che, poi, ha coinvolto i Vigili del Fuoco: al lavoro, con sommozzatori e forze dell’ordine, anche personale proveniente da Biella.