Tragico incidente nel Canavese: perde la vita un uomo di 86 anni

Ciconio ( TO) – Sangue sulle strade del Torinese. Nella prima mattina di oggi, lunedì 1 Giugno, il conducente di un’auto ha perso il controllo, finendo fuori strada: per l’uomo, un anziano di 86 anni, purtroppo non vi è stato nulla da fare. Ferita, ma in modo non grave, anche la moglie, poi trasferita all’ospedale di Ivrea in codice verde. Possibile che sia stato un improvviso malore a determinare il tragico sinistro, avvenuto lungo la strada provinciale 51 che collega il comune di Ciconio a San Giorgio Canavese. Sul luogo sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che ora saranno chiamati a far luce sulla dinamica del drammatico incidente.