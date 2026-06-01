Trovato senza vita il ragazzo di 24 anni disperso agli orridi di Sant’Anna

Cannobio (VCO) – È stato purtroppo trovato senza vita nell’orrido di Sant’Anna a Cannobio il ragazzo di 24 anni lombardo che da ieri sera risultava disperso. A dare l’allarme i familiari che non lo avevano visto rientrare. Subito sono scattate le ricerche, guidate dai Carabinieri di Cannobio, che sono proseguite tutta la notte. Ieri pomeriggio il triste ritrovamento, a opera dei sub dei Vigili del Fuoco. Le indagini sull’accaduto sono in corso, a opera dei militari guidati dal luogotenente Giuseppe Rossini. L’ipotesi al momento è che il giovane sia scivolato, precipitando nel vuoto. Secondo quanto appreso era arrivato in zona per un’escursione e non sarebbe mai stato prima a Cannobio.