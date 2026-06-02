Arrestato maestro per presunti abusi su alunni di 7 anni: confermato il carcere

Milano – Resta in carcere il maestro di una scuola elementare del Milanese accusato di abusi su dei bambini di sette anni. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Angelica Cardi, che ha convalidato l’arresto. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è accusato di violenza sessuale aggravata dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla responsabile del dipartimento fasce deboli Letizia Mannella. L’indagine è stata aperta nemmeno un mese fa, dopo che alcuni bambini avevano raccontato ai genitori i comportamenti dell’insegnante.Da lì è partita la denuncia ai carabinieri ai carabinieri. L’uomo, nel giro di pochi giorni, è stato trasferito dalla classe, una terza, in carcere.