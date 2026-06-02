Donna investita a Ovada: trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria

Ovada (AL) – Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Acqui Terme. Una donna di 66 anni è stata violentemente urtata da una vettura, riportando un grave politrauma. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. I sanitari hanno prestato le prime, fondamentali cure sul posto per stabilizzare i parametri vitali della vittima, che a causa del forte urto ha purtroppo riportato un politrauma grave. Vista la delicatezza del quadro clinico, la sessantaseienne è stata successivamente trasferita d’urgenza, in codice rosso (il grado di massima emergenza), all’ospedale di Alessandria, dove è stata affidata alle cure dell’équipe medica.Insieme ai soccorritori, sono prontamente intervenuti sul posto anche i Carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata per consentire le delicate operazioni di soccorso e hanno avviato i rilievi di rito. Spetterà a loro il delicato compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità.