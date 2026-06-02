Due persone ferite in pochi minuti nella notte: una in pericolo di vita l’altra fuori

Milano – Un’aggressione è avvenuta nella notte a pochi passi dalla Stazione Centrale, in via Boscovich. Un uomo di 27 anni – per cause da accertare – è finito in ospedale soccorso dal 118 poco dopo le 3. Non sono ancora chiari i motivi della lite. Sul posto sono subito giunti i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Le sue condizioni non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita. Pochi minuti prima, un’altra aggressione nel Milanese. Questa volta ad avere la peggio è stato un 39enne, ferito da un'”arma bianca”, probabilmente un coltello, a Pero (Milano), sulla Strada del Sempione. Sono intervenuti i militari della Compagnia di Rho (Milano) e il 118 con un’ambulanza. Le sue condizioni sono serie anche se non è in pericolo di vita: è stato ricoverato al San Carlo. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto con l’ausilio di immagini di sorveglianza e testimonianze.