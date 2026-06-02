Ladri in azione a San Salvario negli uffici della Circoscrizione 8: rubati pc e apparecchi informatici

2 Giugno 2026 REDAZIONE Nera 42

Ladri in azione a San Salvario negli uffici della Circoscrizione 8: rubati pc e apparecchi informatici

Torino – Ancora una volta i ladri, ancora una volta gli uffici. A distanza di meno due mesi dall’ultimo furto messo a segno all’interno della Pastorale Migranti, a essere messi a soqquadro sono gli uffici della Circoscrizione 8 di via Federico Campana, nel quartiere di Torino San Salvario. I primi ad accorgersi che stesse accadendo qualcosa di insolito, nel tardo pomeriggi di domenica, all’interno degli uffici di via Campana, sono stati gli agenti di polizia. Una volante che si trovava sul territorio, nel quartiere San Salvario.

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