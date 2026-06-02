Muore a 17 anni in un torrente nel Torinese, trovato il corpo

2 Giugno 2026 REDAZIONE Incidenti 34

Muore a 17 anni in un torrente nel Torinese, trovato il corpo

Pinerolo (TO) Ansa- Un ragazzo di 17 anni è morto nel torrente Chisone a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato iweri sera primo giugno dai Vigili del Fuoco. Era scomparso nelle acque del Chisone mentre si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici. Le ricerche erano iniziate immediatamente dal punto di ultimo avvistamento del ragazzo e il ritrovamento è avvenuto a 600 metri a valle del Ponte San Martino. Hanno lavorato alla ricerca le squadre dei Vigili del Fuoco di Pinerolo, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino, i sommozzatori elitrasportati dal Drago del reparto volo Piemonte e il Soccorso alpino.

 

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