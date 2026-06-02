Scomparso nel nulla da sei giorni

Acqui Terme (AL) – Da giovedì 28 maggio scorso continuano le ricerche da parte dei Carabinieri di Giuseppe De Lisi, 50 anni di Acqui, scomparso da casa la sera di mercoledì 27 nella zona di San Defendente. Il suo telefono cellulare sarebbe stato agganciato per l’ultima volta giovedì 28 maggio nella zona del porto di Genova. La segnalazione della scomparsa, oltre che ai Carabinieri, è stata diramata dai famigliari sul social speeificando che l’uomo è alto circa 1,75 metri, pesa 75 chilogrammi e ha gli occhi verdi.

Foto diramate dalla famiglia sui social