Tenta un furto in casa e viene arrestato: era il fattorino del giorno prima

San Giusto Canavese (TO) – Un uomo di 49 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte del 16 Maggio dai Carabinieri di San Giorgio Canavese mentre tentava un furto in abitazione. L’intervento è scattato dopo una chiamata al numero del 112. I militari sono arrivati rapidamente sul posto riuscendo a bloccare il sospettato, che aveva già forzato le persiane della porta d’ingresso. L’uomo ha tentato di nascondersi nel cortile dietro un albero, ma è stato immediatamente individuato e fermato, trovandolo in possesso di strumenti da scasso. Un elemento decisivo per le indagini è stato il riconoscimento da parte della vittima: il presunto autore del tentato furto era infatti lo stesso fattorino che il giorno precedente aveva effettuato una consegna nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ivrea, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Torino.