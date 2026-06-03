Grave incendio a Pozzolo Formigaro: rogo partito da rifiuti pneumatici

Pozzolo Formigaro (AL) – Un vasto incendio ha colpito questa mattina il sito logistico della Pline di Pozzolo Formigaro. Il rogo è cominciato alle 6:30 di questo Mercoledì 3 Giugno e le operazioni di spegnimento stanno impegnando una squadra dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure e due di Alessandria con un carro schiuma a supporto. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scaturito dall’accumulo di rifiuti di pneumatici e residui di sostanze oleose presenti all’interno della struttura. L’allarme è scattato verso le 7 e sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure insieme a tre squadre dei Vigili del Fuoco.Al momento non si registrano feriti.