In fiamme un pulmino sulla A7: nessun ferito grave

Serravalle Scrivia (AL) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte, poco dopo le 3 di oggi, Mercoledì 3 Giugno 2026, lungo la A7 in direzione Genova, poco prima di Serravalle Scrivia, per l’incendio di un pulmino con 30 persone a bordo. Il mezzo, per ragioni da chiarire, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente le 3o persone a bordo non hanno subito conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, messo in sicurezza il tratto di strada interessato e assistito le persone coinvolte.