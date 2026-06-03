Incidente durante una grigliata: uomo in ospedale con ustioni sul corpo

Piobesi Torinese (TO) – L’incidente domestico si è verificato intorno all’ora di pranzo di Martedì 2 Giugno, durante quello che probabilmente era un pranzo all’aperto, nel giardino di una casa in via Giovanni Pascoli, nel Comune di Piobesi Torinese, in occasione della festività. Coinvolto nell’incidente durante la grigliata un uomo, un 51enne, soccorso dal 118 di Azienda Zero a fronte delle ustioni riportate sul corpo. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori e dell’elisoccorso del servizio regionale che ha trasferito il 51enne, in codice rosso, al Cto di Torino. Le condizioni, parse inizialmente molto gravi, sono risultate fortunatamente migliori a seguito delle cure mediche prestate in ospedale. I medici hanno riscontrato la presenza di ustioni di primo grado su circa il 15% del corpo e il 51enne è sveglio, cosciente. Prognosi di 15 giorni.