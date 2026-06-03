Pallacanestro Serie A – L’Olimpia batte in gara 3 Brescia e porta la serie sul 2-1: match-point decisivo Venerdì

Milano ( Olimpia Milano – Germani Brescia 93-68) – L’Olimpia non sbaglia al Forum e conquista gara 3 delle semifinali playoff battendo nettamente Brescia con il punteggio di 93-68. Dopo la brutta sconfitta in gara 2, i meneghini reagiscono nel fortino di casa e sono autori di una prestazione corale che vale un importantissimo successo. Trascinatore assoluto Shields con 20 punti, assistito da Bolmaro con 14 punti a referto. Brescia paga un secondo tempo insufficiente e dovrà tra 48 ore vincere gara 4 per impedire l’accesso in finale all’Olimpia.

Olimpia Milano – Germani Brescia

Parziali: 19-18/25-25/23-10/26-15

Milano: LeDay 9, Ellis 3, Brooks 12, Shields 20, Nebo 8; Mannion 10, Tonut, Ricci 2, Flaccadori 8, Bolmaro 14, Guduric 1, Diop 6. All.: Poeta.

Brescia: Bilan 2, Della Valle 19, Ndour 11, Ivanovic 7, Rivers 2; Ferrero 2, Massinburg 8, Santinon, Burnell 12, Mobio 4, Cournooh 1. N.e.: Toure. All.: Cotelli.