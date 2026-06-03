Si ferma per far passare un pedone ma provoca un maxi tamponamento

Genova – Tamponamento a catena in via Invrea, poco dopo l’intersezione con largo Archimede, intorno alle 7:30 di mercoledì 3 giugno 2026. Coinvolte tre automobili e una Vespa. Sul posto è intervenuta in codice giallo la Croce Bianca Genovese. Stando a quanto ricostruito, la prima auto coinvolta si sarebbe fermata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale per consentire il passaggio di un pedone venendo tamponata da una Vespa, rimasta a sua volta compressa tra l’auto che la precedeva e altre due che la seguivano, scontratesi a loro volta. Fortunatamente i ragazzi a bordo del mezzo a due ruote – 20 e 23 anni – non hanno riportato conseguenze, così come i conducenti degli altri veicoli, di età compresa fra i 31 e i 65 anni; di questi, solo una donna 62enne è stata portata in ospedale in codice verde al pronto soccorso del San Martino, in stato di agitazione ipertensiva. Ingenti i danni al motoveicolo. In via Invrea è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, fortemente rallentato nell’ora di punta.