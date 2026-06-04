Arrestato dai Carabinieri un uomo che ha tentato di uccidere la moglie senza riuscirvi

Volvara (TO) – Per uccidere la moglie le ha provate tutte: prima strangolandola, ma non riuscendovi ha tentato di soffocarla con un cuscino ma, grazie all’aiuto della madre la donna è riuscita a scappare andando dalla vicina di casa e a chiamare i Carabinieri che in poco tempo sono giunti sul posto e, sfondando la porta, hanno arrestato l’uomo. La notizia è di oggi ma i fatti risalgono a domenica sera, mentre il mancato femminicida, che è un tizio di 50 anni, è stato portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino con l’accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il litigio sarebbe l’ultimo di una lunga serie. La donna si trova sotto osservazione all’ospedale di Orbassano, ma non è in pericolo di vita.