Controlli nel Medio Ponente: multati due negozi, violazioni dell’ordinanza anti alcool

Genova – Sanzioni a due esercizi commerciali e quattro violazioni dell’ordinanza anti alcool: questo il bilancio dei controlli rinforzati della polizia locale nei quartieri genovesi di Cornigliano e Sestri Ponente ieri, Mercoledì 3 Giugno. Sono state controllate complessivamente 30 persone. A Cornigliano sono stati effettuati controlli in via Cornigliano, in vico Saponiera e in via Bertolotti. Sono state eseguite quattro ispezioni in altrettanti esercizi commerciali: qui, gli agenti hanno riscontrato irregolarità sui prezzi, sull’esposizione delle merci e sull’occupazione di suolo pubblico, ed elevato due sanzioni da mille euro. I controlli sono stati estesi anche alle zone di parchi e giardini, in particolare i giardini Melis e il giardino Lineare. In questo caso sono state riscontrare tre violazioni dell’ordinanza anti-alcol. Un soggetto in evidente stato di alterazione è stato sanzionato per ubriachezza molesta. I controlli nel quartiere di Sestri hanno riguardato la zona di via Cerruti, via Travi, il Mercato del Ferro. I controlli hanno interessato alcuni parcheggi di centri commerciali, l’area ex Corderia e il parco di Villa Rossi, per monitorare e interrompere comportamenti contrari alla civile convivenza oggetti di numerosi esposti. È stata elevata una sanzione in base all’ordinanza anti-alcol.