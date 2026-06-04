Esce nella notte con una mannaia per trovare una setta satanica: denunciato

Occimiano (AL) – Esce nella notte con una mannaia in mano per scovare una presunta setta satanica. È successo ad Occimiano, dove i militari sono intervenuti per bloccare un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, in seguito all’allarme lanciato da alcuni cittadini. All’arrivo dei militari l’uomo, dopo essere stato rassicurato, ha deposto l’arma e ha raccontato la storia della setta satanica. Considerato lo stato di alterazione e la natura delle dichiarazioni l’uomo è stato affidato al personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti psichiatrici. Il protagonista dell’accaduto è stato denunciato.