Incidente in tangenziale a Rivoli: maxi tamponamento a catena con cinque veicoli coinvolti

Rivoli (TO) –Mattinata di passione quella di oggi, giovedì 4 giugno 2026, per gli automobilisti che hanno percorso la tangenziale sud a causa di un gigantesco incidente avvenuto nel territorio del comune di Rivoli. Si è trattato di un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti ben cinque veicoli, verificatosi in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto compreso tra gli svincoli di corso IV Novembre e corso Francia. I mezzi coinvolti sono due auto (una Seat Leon e una Renault Clio) e tre furgoncini (un Fiat Doblò, un Peugeot Expert e un Fiat Fiorino). Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 di Azienda zero per prestare i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in condizioni gravi, che sono stati trasportati in ambulanza al vicino ospedale cittadino per gli accertamenti del caso. Gli ausiliari della viabilità di Itp hanno dovuto chiudere temporaneamente al traffico due corsie di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, una misura che ha fatto precipitare la circolazione nel caos con lunghe code. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo.