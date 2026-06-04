Incidente sulla A4 e due accoltellamenti nella notte: serata di paura a Milano

Milano – Poco prima delle 5 di giovedì mattina, un violento scontro tra due auto e un furgone ha coinvolto il tratto dell’autostrada A4 tra Cavenago Brianza e Cambiago, in direzione Torino. Tre i feriti: due uomini di 34 e 65 anni e una terza persona di 53 anni. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. I vigili del fuoco di Monza hanno estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere. Il traffico ha subito rallentamenti con lunghe code tra Dalmine e Cavenago, in via di risoluzione nelle ore successive.La serata precedente era già stata segnata da due episodi di violenza. Il primo alle 22:10 in via Civitavecchia, nella zona nord di Milano a ridosso di via Padova: un uomo di origini nordafricane di 29 anni è stato trovato a terra dal 118 con ferite da coltello a volto, collo e spalla. La lesione alla spalla è risultata la più grave. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Intorno all’una di notte a Cologno Monzese, in via XXV Aprile, tre giovani sono stati coinvolti in una rissa con coltello: un 19enne e due stranieri di 22 e 23 anni. Il primo aveva contusioni ed ecchimosi, gli altri due ferite da fendente fortunatamente superficiali, entrambi trasportati in codice giallo al San Raffaele. Su entrambi gli episodi indaga l’Arma dei Carabinieri.