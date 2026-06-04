Inseguimento con incidente a Salassa: auto non si ferma all’alt dei Carabinieri, poi si ribalta in un fosso

Salassa (TO) – Un inseguimento notturno a folle velocità si è concluso con uno schianto e il ribaltamento di un’auto in un fossato. Il fatto è avvenuto intorno nella notte di oggi, giovedì 4 giugno 2026, con finale in via Cavalier Botta a Salassa, dopo che i fuggitivi hanno ignorato l’alt imposto dai carabinieri della stazione di Cuorgné. La vettura in fuga, procedendo a forte velocità e ormai fuori controllo, ha prima abbattuto un palo della Telecom e ha poi terminato la sua corsa all’interno di una scarpata a lato della strada. A bordo del mezzo si trovavano due uomini. Subito dopo l’incidente, uno dei due occupanti è riuscito a scendere rapidamente dall’abitacolo e a fuggire a piedi nel buio, facendo perdere le proprie tracce nei campi circostanti. L’altro passeggero è rimasto invece incastrato all’interno del veicolo accartocciato. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rivarolo Canavese. Il ferito è stato quindi affidato alle cure dell’équipe sanitaria del 118 Azienda Zero e trasportato in ambulanza all’ospedale di Cuorgné in condizioni non preoccupanti.