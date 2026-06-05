Cassine senza Poste fino a luglio per manutenzione, utenti dirottati a Rivalta

Cassine (AL) – Il Ministero delle Poste comunica che da giovedì 18 giugno fino a lunedì 27 luglio gli abitanti di Cassine dovranno usufruire della sede di Rivalta Bormida, sempre nell’acquese, a circa sette chilometri.L’ufficio postale di Rivalta è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ed è dotato di due sportelli. In molti vorrebbero avere a disposizione una postazione mobile di Poste Italiane in paese, almeno un paio di giorni alla settimana, per quelle che possono essere considerate le operazioni più urgenti, per consentire agli anziani e a tutti coloro che non dispongono di un mezzo di trasporto proprio di effettuare comunque le operazioni più urgenti. Dal Comune di Cassine fanno sapere chesi sta lavorando per trovare una soluzione che possa alleviare, almeno in parte, i disagi.