Incidente a Milano: schianto tra un camion dell’Amsa e una Clio: cinque feriti

Milano – Tutto è accaduto poco prima delle 3.30 all’intersezione regolata dal semaforo, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è chiara l’esatta dinamica del sinistro e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Alla base dell’incidente, stando a quanto trapelato, ci sarebbe una mancata precedenza. Stando a una prima ricostruzione la Renault stava percorrendo via Patroclo da via Tesio in direzione di Eugenio Montale; il mezzo Amsa, invece, stava procedendo via Ippodromo direzione Via Pinerolo. L’incidente è avvenuto a semaforo lampeggiante. A seguito dell’urto il camion dell’Amsa ha abbattuto il muro e un albero dell’ippodromo La Maura. Le condizioni dei feriti (due ragazzi di 23 e 24 anni, una 23enne, e due uomini di 58 e 30 anni) in un primo momento sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente le condizioni dei cinque feriti si sono rivelate meno gravi del previsto: sono stati accompagnati in codice giallo al Niguarda e al Fatebenefratelli. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.