Incidente a Torino Filadelfia: scontro all’incrocio tra auto e ambulanza, che si ribalta in carreggiata

Torino – Un’ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata in carreggiata a seguito di uno scontro con un’auto Peugeot 2008 all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé a Torino, nella prima mattinata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. L’incidente ha coinvolto i due mezzi e ha causato forti problemi di traffico nella zona dell’incrocio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero per soccorrere le persone coinvolte e i vigili del fuoco, arrivati con le squadre dei distaccamenti Lingotto e Grugliasco Allamano. Due feriti, ossia il paziente di cui era in corso il trasporto all’ospedale Mauriziano e un componente dell’equipaggio, sono stati caricati su altri mezzi di soccorso e trasportati all’ospedale Cto. Nessuno è in condizioni gravi. Illeso il conducente della vettura. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono affidati agli agenti della polizia locale, che si sono occupati anche della gestione della viabilità nel tratto interessato. Per quanto riguarda la dinamica, l’incrocio è regolato da semafori. Oltre a verificare se siano stati rispettati occorre però capire se il mezzo di soccorso fosse in sirena oppure no.