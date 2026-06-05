Pallacanestro Serie A – l’Olimpia è la prima finalista dei playoff: battuta Brescia in gara 4

Milano ( Olimpia Milano – Germani Brescia 91-86) – L’Olimpia Milano è la prima squadra qualificata per la finale Scudetto della Serie A di basket. Al Forum di Assago, la formazione di Poeta batte 91-86 Brescia, seconda al termine della regular season, chiudendo così la serie sul 3-1 grazie ai 18 punti di Brooks e ai 14 di Nebo, fondamentali per accelerare nel primo e nell’ultimo quarto. A questo punto, l’Olimpia aspetta la sua avversaria: sarà una tra la Virtus Bologna e Venezia, avanti 2-1.Una serata che vede subito partire bene la formazione di Poeta, avanti 23-15 dopo il primo periodo. Il +8 resiste anche all’intervallo lungo, quando il tabellone di Assago recita 46-38 in favore della terza in regular season contro la seconda. Nella ripresa, sembra concretizzarsi quanto accaduto in gara-3, con una Milano efficace in attacco e una Leonessa poco affamata dall’altra metà del parquet. Il risultato è che a 7 minuti dalla sirena finale è 78-59: un +19 che sembra mandare in archivio il match. Poeta si gode un Armoni Brooks da 18 punti, ben aiutato da Nebo a quota 14 e dai 12 messi a referto sia da LeDay che da Shields, che chiude una semifinale complessiva di altissimo livello. Adesso, Poeta attende la sua avversaria e ha un motivo in più per tifare Venezia, avanti 2-1 nella serie con Bologna: se passa la Reyer, gara-1 (prevista per l’11 giugno) e quindi pure l’eventuale gara-5 si giocherebbero in casa di Milano.

Olimpia Milano – Germani Brescia

Parziali: 23-15/23-23/22-19/23-29

Olimpia Milano: Brooks 18, Nebo 14 rimbalzi 7, Leday 12, Shields 12 rimbalzi 7 assist 6, Ricci 8, Bolmaro 8, Guduric 7, Mannion 4, Ellis 4, Diop 4, Tonut 0, Flaccadori ne. Coach Poeta.

Brescia: Bilan 19 rimbalzi 12 assist 6, Della Valle 19, Burnell 17 rimbalzi 5, Ivanovic 15, Ndour 5 rimbalzi 5, Rivers 4, Cournooh 3, Massinburg 2, Mobio 2, Ferrero ne, Santinon ne, Toure ne.. Coach Cotelli.