Paura sul bus 15 a Genova: si stacca una copertura metallica dal soffitto. Sfiorato il peggio davanti alle porte

Genova – Sfiorato l’incidente nel primo pomeriggio di ieri a bordo di un mezzo Amt della linea 15, in viaggio dall’ospedale Gaslini verso il centro città. Intorno alle ore 14:30, alla fermata immediatamente successiva a quella dell’ospedale pediatrico, i passeggeri hanno vissuto momenti di autentico spavento quando, durante la fase di chiusura delle porte, una pesante barra di copertura metallica si è improvvisamente sganciata dal soffitto, piombando a terra.Solo il caso ha evitato che in quel preciso istante vi fossero passeggeri in transito per scendere o salire dal mezzo, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.