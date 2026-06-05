Rapina in strada a Torino: tre donne accerchiano un anziano e gli strappano il portafogli ma lui le segue e le fa arrestare

Torino – Tre donne sono state arrestate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino dopo avere derubato del portafogli un anziano di 83 anni nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2026 in via Stradella. È stata proprio la vittima, lucidissima, a raccontare quanto gli era accaduto e a descrivere le malviventi, consentendo alla pattuglia di individuarle. Fingendosi disorientate, le tre donne avevano chiesto all’anziano informazioni per raggiungere l’ospedale più vicino ma poi lo avevano accerchiato e strattonato. L’anziano non si è fatto intimorire e ha chiamato il 112 fornendo tutte le indicazioni necessarie affinché l’arresto si concretizzasse. Averlo sottovalutato è costato alle tre l’arresto con l’accusa di rapina aggravataRa