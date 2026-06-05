Soldi nascosti nel peluche: finanza e dogana bloccano 107.000 euro in porto a Genova

Genova – La guardia di finanza di Genova e il personale dell’Ufficio delle dogane (Adm) Reparto viaggiatori di ponte Andrea Doria, hanno intercettato oltre 107 mila euro in contanti non dichiarati. I fondi sono stati trovati tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza dal porto per il Marocco.La legge prevede l’obbligo di dichiarazione doganale per il trasporto di importi superiori ai 10 mila euro. Gli investigatori hanno emesso tre verbali con pagamento di sanzioni per un totale di 2.600 euro e un verbale di sequestro amministrativo sulla somma di oltre 35 mila euro. Durante uno dei controlli è stata trovata una passeggera che aveva nascosto 60 mila euro dentro un pupazzo di peluche di Winnie the Pooh.

Oltre al sequestro della quota prevista dalla legge, sono stati trattenuti aòtri 25 mila euro per gli accertamenti sulla provenienza del denaro.