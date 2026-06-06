Furti e danni all’asilo di Torino Aurora: svuota gli armadietti, riempie i sacchi e poi fugge in bici

Torino –Assalto domenicale all’asilo nel quartiere Aurora di Torino: ladro forza la porta (verrà identificato poche ore dopo), fa scattare l’allarme e svuota gli armadietti poi fugge in bici lasciando sul posto il bottino.Il furto si è verificato intorno alle 10.40 di domenica 3 maggio, provocando diversi danni alle strutture della scuola dell’infanzia “Marc Chagall”. Gli agenti del reparto operativo speciale sono intervenuti insieme ad altre pattuglie della polizia locale. L’uomo è stato individuato grazie a un approfondito lavoro di indagine del reparto operativo speciale, che ha raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire il furto, acquisendo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. A riconoscere e a denunciare l’uomo di 50 anni, senza fissa dimora, sono stati proprio gli agenti intervenuti sul posto.Dal cortile dell’asilo ha forzato la porta di ingresso, danneggiandola seriamente. Appena entrato, ha iniziato a suonare l’allarme anti-intrusione collegato alla centrale della polizia locale, che ha inviato le pattuglie. L’uomo è uscito rapidamente con alcune borse, scavalcando di nuovo la recinzione. Ha fatto in tempo ad accorgersi che stavano sopraggiungendo le pattuglie e ad abbandonare le borse, dileguandosi in bici.Tra la refurtiva, gli agenti hanno riscontrato che erano stati sottratti indumenti, salviette umidificate, sapone per le mani, deodoranti, crema mani, matite e pennarelli, effetti per l’igiene e asciugamani. Dentro la scuola, i civich hanno trovato armadietti del personale forzati, porte rotte, uffici messi a soqquadro.