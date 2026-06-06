Morto a 93 anni Peppo Sacchi, il fondatore di Tele Biella

Biella – Peppo Sacchi, il fondatore di Tele Biella è mancato a 93 anni l’altra sera in casa. Il 12 dicembre ne avrebbe compiuti 94, era nato nel 1932 a Como, dove suo padre insegnava l’antica arte della tessitura. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma entrò in Rai come regista insieme all’amico Enzo Biagi. Negli anni settanta. tornato a Biella, fondò Telebiella con Bruno Lauzi, il giovane Ezio Greggio ed Enzo Tortora vicepresidente. Negli anni ottanta qui da noi a Novi Ligure (Alessandria) dava vita a Telebottega ’82. curata dal nostro direttore Andrea Guenna che dirigeva il Tg in differita di un minuto in quanto era proibita la diretta alle emittenti private.