Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, fermato un ragazzo di 19 anni

Milano – Un ragazzo di 19 anni è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la scorsa settimana alla stazione Certosa di Milano. Si tratta di un 19enne di nazionalità peruviana e residente a Canegrate che – a quanto si apprende – potrebbe essere uno degli esecutori materiali del delitto. Il giovane, nel dettaglio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio. Nei giorni scorsi, gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi alla stazione Certosa insieme al fratello della vittima (presente al momento dell’aggressione) e a un terzo conoscente al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.Gianluca Ibarra Silvera, classe 2003, è morto nella notte di mercoledì 27 maggio all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere rimasto gravemente ferito da una coltellata inferta durante una violenta rissa avvenuta all’altezza del binario 6 della stazione. Insieme alla vittima c’erano anche un amico e il fratello, anche lui lievemente ferito a una mano e accompagnato in codice verde all’ospedale Sacco. Il il branco – almeno dieci persone – avrebbe accerchiato i tre, aggredendoli.