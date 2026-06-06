Ruba merce in due negozi diversi: giovane di 27 anni arrestato

Genova – Due ragazzi hanno tentato di rubare all’interno di un supermercato del centro cittadino e, colti in flagrante da un addetto del punto vendita, hanno reagito poi violentemente. Ma all’arrivo della Polizia si è scoperto che non era stato il solo furto di giornata. I due ragazzi sono entrati nel negozio ieri mattina, venerdì, verso le ore 9. Si aggiravano tra gli scaffali con un grosso sacco giallo e hanno iniziato a riporvi merce. Notati dall’addetto alla vigilanza, si sono affrettati a uscire senza però pagare quanto prelevato. Uno dei due, con in mano la busta, è stato fermato dal dipendente, riuscendo però a eludere la sua presa e scappando fuori, dopo averlo spintonato. Il complice nel frattempo si era già dileguato.Sul posto sono subito arrivati gli agenti della volante della Polizia di Stato genovese che hanno rintracciato la coppia e ritrovato il sacchetto giallo con la merce rubata. Non c’era solo quanto preso al supermarket, ma anche altri oggetti rubati alla stazione Brignole, si trattava di giocattoli ancora confezionati. Il giovane, un 27enne italiano, è stato tratto in arresto per rapina in concorso con un coetaneo, anch’esso italiano. Il ragazzo si trova presso la casa circondariale di Marassi.